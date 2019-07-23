У період з 16 по 30 липня з невідомих причин авіакомпанія Wizz Air скасувала 50 рейсів із Києва.
Дивися повний текст Wizz Air в липні скасував 50 вильотів із Києва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:02
Wizz Air в липні скасував 50 вильотів із Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Wizz Air в липні скасував 50 вильотів із Києва.
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:31
Ну во-первых не все рейсы на эти направления, а только в некоторые дни..... А во-вторых они всегда сначала предлагают варианты на отменённый рейс - я в конце апреля купил Лейпциг ---> Киев на конец июля, а потом они задержали начало запуска этого маршрута и нас просто перебронировали на этот же день из Берлина
А причина нынешних отмен - работа 3 из 4 Киевских бортов из-за поломки 4-го в начале июля - нагуглить можно. Просто не понимаю, почему нельзя разбросать эти рейсы на борты других баз ?
Но вообще, Визз в этом месяце у меня упал в глазах опять, хоть и про другой причине
|