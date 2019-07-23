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Wizz Air в липні скасував
50 вильотів із Києва

Wizz Air в липні скасував 50 вильотів із Києва
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:02

Wizz Air в липні скасував 50 вильотів із Києва

Пропонуємо до обговорення:
У період з 16 по 30 липня з невідомих причин авіакомпанія Wizz Air скасувала 50 рейсів із Києва.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:02

Труба, з такими відшкодуваннями wizzair піде по світу.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:31

Ну во-первых не все рейсы на эти направления, а только в некоторые дни..... А во-вторых они всегда сначала предлагают варианты на отменённый рейс - я в конце апреля купил Лейпциг ---> Киев на конец июля, а потом они задержали начало запуска этого маршрута и нас просто перебронировали на этот же день из Берлина
А причина нынешних отмен - работа 3 из 4 Киевских бортов из-за поломки 4-го в начале июля - нагуглить можно. Просто не понимаю, почему нельзя разбросать эти рейсы на борты других баз ?
Но вообще, Визз в этом месяце у меня упал в глазах опять, хоть и про другой причине
Vitalych-new
 
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