За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (21,033 млн і 8,913 млн гривень відповідно).
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:05
Курс готівкового долара
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Дивися повний текст Курс готівкового долара.
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:06
Дно было сегодня утром, пока межбанк не стартовал. Теперь будет только дорожать, т.к всех хомяков уже высадили вчера под аукцион ОВГЗ.
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