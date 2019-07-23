RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: середа обіцяє
бути досить сумбурною

Міжбанк: середа обіцяє бути досить сумбурною
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:32

Міжбанк: середа обіцяє бути досить сумбурною

Пропонуємо до обговорення:
Середа на валютному ринку пройде сумбурно і квапливо як для клієнтів банків, так і фінустанов з Нацбанком.

Дивися повний текст Міжбанк: середа обіцяє бути досить сумбурною.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90076
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:32

прогноз не оправдался
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 04.06.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: azon, Igorten, Волгарь і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: Понеділок обіцяє бути неспокійним
R2 » Пон 29 лип, 2019 10:31
4 157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 09:39
Maxim-ka
Міжбанк: чи продовжиться подальше зміцнення гривні?
R2 » П'ят 26 лип, 2019 15:36
1 135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 15:37
viktor_palchyk
Міжбанк: гривня зміцнилася на позначці 25,62/25,64 грн...
R2 » Вів 23 лип, 2019 16:05
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2019 16:06
macho070707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7100)
31.07.2019 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.