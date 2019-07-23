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Міжбанк: середа обіцяє бути досить сумбурною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:32
Пропонуємо до обговорення:
Середа на валютному ринку пройде сумбурно і квапливо як для клієнтів банків, так і фінустанов з Нацбанком.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:32
прогноз не оправдался
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