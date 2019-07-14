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SkyUp восени відкриває
три рейси до Чехії

SkyUp восени відкриває три рейси до Чехії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:57

SkyUp восени відкриває три рейси до Чехії

Пропонуємо до обговорення:
Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії.

Дивися повний текст SkyUp восени відкриває три рейси до Чехії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:58

жаль что из Киева нет рейса в Прагу, а то МАУ и ЧСА не очень интересные по ценам...
Vagabondo
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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