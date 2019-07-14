Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії.
Дивися повний текст SkyUp восени відкриває три рейси до Чехії.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:57
SkyUp восени відкриває три рейси до Чехії
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Дивися повний текст SkyUp восени відкриває три рейси до Чехії.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:58
жаль что из Киева нет рейса в Прагу, а то МАУ и ЧСА не очень интересные по ценам...
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