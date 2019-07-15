Витрати компаній на алкоголь можна відносити до представницьких витрат, і не платити з них податків.
Дивися повний текст Українському бізнесу дозволили не платити податки з витрат на алкоголь.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 15:07
Українському бізнесу дозволили не платити податки з...
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Дивися повний текст Українському бізнесу дозволили не платити податки з витрат на алкоголь.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:08
А якщо співробітника відправили у відрядження для проведення в іншому місті (країні) представницьких заходів? Як в цьому випадку трактувати ці обмеження?
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