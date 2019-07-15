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Українському бізнесу дозволили
не платити податки з...

Українському бізнесу дозволили не платити податки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:07

Українському бізнесу дозволили не платити податки з...

Пропонуємо до обговорення:
Витрати компаній на алкоголь можна відносити до представницьких витрат, і не платити з них податків.

Дивися повний текст Українському бізнесу дозволили не платити податки з витрат на алкоголь.
R2
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А якщо співробітника відправили у відрядження для проведення в іншому місті (країні) представницьких заходів? Як в цьому випадку трактувати ці обмеження?
ovg
 
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Это под командировку Порошенка приняли? )
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