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Проїзд у тролейбусах і трамваях Дніпра подорожчає на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Дніпровська міська рада вирішила підвищити вартість проїзду в тролейбусах і трамваях на 50%, або на 2 гривні до 6 гривень/поїздка з 3 серпня.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 15:38
Кто то сомневается что у нас в Киеве тупо Киевпастранс ворует бабло?
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