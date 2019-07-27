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Проїзд у тролейбусах і трамваях
Дніпра подорожчає на 50%

Проїзд у тролейбусах і трамваях Дніпра подорожчає на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:37

Проїзд у тролейбусах і трамваях Дніпра подорожчає на 50%

Пропонуємо до обговорення:
Дніпровська міська рада вирішила підвищити вартість проїзду в тролейбусах і трамваях на 50%, або на 2 гривні до 6 гривень/поїздка з 3 серпня.

Дивися повний текст Проїзд у тролейбусах і трамваях Дніпра подорожчає на 50%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:38

Кто то сомневается что у нас в Киеве тупо Киевпастранс ворует бабло?
p_a_l
 
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