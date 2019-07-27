Міністр фінансів України Оксана Маркарова дала коментар з приводу зміцнення гривні.
Дивися повний текст У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 15:40
У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:55
Глава минфина не знает, что нацбанк скупает валюту? - Уволить!!! А член наблюдательного совета Приватбанка хочет "честно заработанные" разместить под 17% годовых в валюте? Хмм, наглая "рыжая" морда. Если прокуратура и СБУ у него поинтересуются чем он не доволен, какой будет ответ?
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:04
smart_analyst2017, Прошу прощения, а smart - это умный? Продайте доллары по 25, купите гривны, вложите в облигации на год и. Если через год курс будет 28-29 грн за доллар посчитайте свою прибыль.)))
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