Міністр фінансів України Оксана Маркарова дала коментар з приводу зміцнення гривні.
Дивися повний текст У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 15:40
У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні
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Дивися повний текст У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:55
Глава минфина не знает, что нацбанк скупает валюту? - Уволить!!! А член наблюдательного совета Приватбанка хочет "честно заработанные" разместить под 17% годовых в валюте? Хмм, наглая "рыжая" морда. Если прокуратура и СБУ у него поинтересуются чем он не доволен, какой будет ответ?
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:04
smart_analyst2017, Прошу прощения, а smart - это умный? Продайте доллары по 25, купите гривны, вложите в облигации на год и. Если через год курс будет 28-29 грн за доллар посчитайте свою прибыль.)))
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:38
himikjus
при чем тут я? я сегодняшний курс +/- предсказывал в прошедшем декабре и, соответственно, доллар по 28-29 не покупал, а продавал. И в предыдущие периоды с покупкой/продажей попал если не в 10, то 8. Так что у меня все супер и в советах не нуждаюсь.
Меня очень сильно удивляет подход минфина - они сами ставят себя раком и вынуждены отдавать гривны десятками миллиардов по самому высокому курсу гривны за последние годы.
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:45
smart_analyst2017, прошу прощения. Я всю динамику не отслеживал. А то, что происходит сейчас назвать проблемой не могу. При выплатах ОВГЗ хорошо если у инвесторов 5% в валюте получится.
Додано: Сер 31 лип, 2019 17:20
Re: У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні
та чё там париться, все равно сейчас постригут лохов на ОВГЗ, напылесосят n-ое кол-во млрд $, уронят гривну или обьявят дефолт по внутреннему долгу и все будет пучком. Все равно украинцы заплатят за этот праздник, а не Маркарова) Берите бакс или еврос - пока дешево . Вот Лера обвалила в 3 раза и спит спокойно, а эту совесть мучает...
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