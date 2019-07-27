RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінфіні розкритикували
НБУ за зміцнення гривні

У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:40

У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів України Оксана Маркарова дала коментар з приводу зміцнення гривні.

Дивися повний текст У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90084
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:40

Мудачье, а может не надо было ОВГЗ под такие высокие % продавать?
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:55

Глава минфина не знает, что нацбанк скупает валюту? - Уволить!!! А член наблюдательного совета Приватбанка хочет "честно заработанные" разместить под 17% годовых в валюте? Хмм, наглая "рыжая" морда. Если прокуратура и СБУ у него поинтересуются чем он не доволен, какой будет ответ?
himikjus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 25.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:04

smart_analyst2017, Прошу прощения, а smart - это умный? Продайте доллары по 25, купите гривны, вложите в облигации на год и. Если через год курс будет 28-29 грн за доллар посчитайте свою прибыль.)))
himikjus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 25.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:28

Так НБУ ж викупає валюту щодня.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:38

himikjus
при чем тут я? я сегодняшний курс +/- предсказывал в прошедшем декабре и, соответственно, доллар по 28-29 не покупал, а продавал. И в предыдущие периоды с покупкой/продажей попал если не в 10, то 8. Так что у меня все супер и в советах не нуждаюсь.
Меня очень сильно удивляет подход минфина - они сами ставят себя раком и вынуждены отдавать гривны десятками миллиардов по самому высокому курсу гривны за последние годы.
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:45

smart_analyst2017, прошу прощения. Я всю динамику не отслеживал. А то, что происходит сейчас назвать проблемой не могу. При выплатах ОВГЗ хорошо если у инвесторов 5% в валюте получится.
himikjus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 25.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:20

Re: У Мінфіні розкритикували НБУ за зміцнення гривні

та чё там париться, все равно сейчас постригут лохов на ОВГЗ, напылесосят n-ое кол-во млрд $, уронят гривну или обьявят дефолт по внутреннему долгу и все будет пучком. Все равно украинцы заплатят за этот праздник, а не Маркарова) Берите бакс или еврос - пока дешево :mrgreen: :D. Вот Лера обвалила в 3 раза и спит спокойно, а эту совесть мучает...
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 26.07.18
Подякував: 406 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт назвав причини зміцнення гривні в липні
R2 » П'ят 26 лип, 2019 17:36
4 330
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 10:58
igorbuda52
Міжбанк: чи продовжиться подальше зміцнення гривні?
R2 » П'ят 26 лип, 2019 15:36
1 136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 15:37
viktor_palchyk
МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара
R2 » Сер 24 лип, 2019 14:25
3 230
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 16:29
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14228)
31.07.2019 19:01
EximBonus Bot (562)
31.07.2019 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.