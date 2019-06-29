|
|
Бізнес-омбудсменом в Україні стане екс-мер Варшави
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:00
Пропонуємо до обговорення:
Нинішній член польського парламенту Марчін Свенчицький обійме посаду бізнес-омбудсмена в Україні восени.
Дивися повний текст Бізнес-омбудсменом в Україні стане екс-мер Варшави
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90081
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:00
а в Украине достойных людей уже не осталось?...
-
Vagabondo
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 26.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему