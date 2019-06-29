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Бізнес-омбудсменом в Україні
стане екс-мер Варшави

Бізнес-омбудсменом в Україні стане екс-мер Варшави
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:00

Бізнес-омбудсменом в Україні стане екс-мер Варшави

Пропонуємо до обговорення:
Нинішній член польського парламенту Марчін Свенчицький обійме посаду бізнес-омбудсмена в Україні восени.

Дивися повний текст Бізнес-омбудсменом в Україні стане екс-мер Варшави.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:00

а в Украине достойных людей уже не осталось?...
Vagabondo
 
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