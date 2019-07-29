З початку року в Україну ввезли майже 250 000 автомобілів.
Дивися повний текст Які авто на \"єврономерах\" найчастіше ввозять українці.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26
Які авто на "єврономерах" найчастіше ввозять українці
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Дивися повний текст Які авто на \"єврономерах\" найчастіше ввозять українці.
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26
А чому седани, хетчбеки і універсали йдуть одним рядком, без розділення на власне седани, хетчбеки та універсали?
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