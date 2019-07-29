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Які авто на "єврономерах"
найчастіше ввозять українці

Які авто на "єврономерах" найчастіше ввозять українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26

Які авто на "єврономерах" найчастіше ввозять українці

Пропонуємо до обговорення:
З початку року в Україну ввезли майже 250 000 автомобілів.

Дивися повний текст Які авто на \"єврономерах\" найчастіше ввозять українці.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26

А чому седани, хетчбеки і універсали йдуть одним рядком, без розділення на власне седани, хетчбеки та універсали?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:13

  0mage0 написав:А чому седани, хетчбеки і універсали йдуть одним рядком, без розділення на власне седани, хетчбеки та універсали?

Суть в чисто "народных автомобилях".
Т.Е. практическом отсутствии производителя отечественных автомобилей для населения.
- на сегодняшний день практически уничтожено всё транспортное машиностроение способное удовлетворить спрос коренного населения.
- "От барыг" это звучит - "зачем что-то производить, когда можно купить на разборе в Германии" и задорого продать в Украине?
- чистый навар, выведение капитала, и процветание на "Земле обетованной"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:25

  Kudrjavuy написав:Суть в чисто "народных автомобилях".
Т.Е. практическом отсутствии производителя отечественных автомобилей для населения.
- на сегодняшний день практически уничтожено всё транспортное машиностроение способное удовлетворить спрос коренного населения.


для того что бы был коренной производитель и его аборигены поддерживали покупками (а не заградительными пошлинами) он должен производить товар удовлетворительного качества за соответствующую и главное конкурентную цену с учётом цены на рабочую силу, энергоресурсы и тд..
patriotUA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:24

  patriotUA написав:
  Kudrjavuy написав:Суть в чисто "народных автомобилях".
Т.Е. практическом отсутствии производителя отечественных автомобилей для населения.
- на сегодняшний день практически уничтожено всё транспортное машиностроение способное удовлетворить спрос коренного населения.


для того что бы был коренной производитель и его аборигены поддерживали покупками (а не заградительными пошлинами) он должен производить товар удовлетворительного качества за соответствующую и главное конкурентную цену с учётом цены на рабочую силу, энергоресурсы и тд..

Вопрос поставлю по иному:
1. Кто мешает ставить на учёт автомобили "гаражной сборки"?
2. В иных странах есть дале культ, когда на платформу одного автомобиля ставят "римейк".(из машинокоплекта)
3. кто на этом "кормиться"?
..........................................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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