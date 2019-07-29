З початку року в Україну ввезли майже 250 000 автомобілів.
Дивися повний текст Які авто на \"єврономерах\" найчастіше ввозять українці.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26
Які авто на "єврономерах" найчастіше ввозять українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які авто на \"єврономерах\" найчастіше ввозять українці.
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26
А чому седани, хетчбеки і універсали йдуть одним рядком, без розділення на власне седани, хетчбеки та універсали?
Додано: Сер 31 лип, 2019 21:13
Суть в чисто "народных автомобилях".
Т.Е. практическом отсутствии производителя отечественных автомобилей для населения.
- на сегодняшний день практически уничтожено всё транспортное машиностроение способное удовлетворить спрос коренного населения.
- "От барыг" это звучит - "зачем что-то производить, когда можно купить на разборе в Германии" и задорого продать в Украине?
- чистый навар, выведение капитала, и процветание на "Земле обетованной"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:25
для того что бы был коренной производитель и его аборигены поддерживали покупками (а не заградительными пошлинами) он должен производить товар удовлетворительного качества за соответствующую и главное конкурентную цену с учётом цены на рабочую силу, энергоресурсы и тд..
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:24
Вопрос поставлю по иному:
1. Кто мешает ставить на учёт автомобили "гаражной сборки"?
2. В иных странах есть дале культ, когда на платформу одного автомобиля ставят "римейк".(из машинокоплекта)
3. кто на этом "кормиться"?
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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