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Уряд веде переговори з
американським банком про купівлю...

Уряд веде переговори з американським банком про купівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:18

Уряд веде переговори з американським банком про купівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури проводить переговори з Експортно-імпортним банком США про фінансування закупівлі нової партії локомотивів для Укрзалізниці.

Дивися повний текст Уряд веде переговори з американським банком про купівлю 40 нових локомотивів для Укрзалізниці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:18

Необходимо использовать украинского производства и улучшать их качество, Хундаев хватило. Сколько расхитителей с укрзализницы до сих пор не неказано
bklochok
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