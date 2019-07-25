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Уряд веде переговори з американським банком про купівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 лип, 2019 17:18
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури проводить переговори з Експортно-імпортним банком США про фінансування закупівлі нової партії локомотивів для Укрзалізниці.
Дивися повний текст Уряд веде переговори з американським банком про купівлю 40 нових локомотивів для Укрзалізниці
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Додано: Сер 31 лип, 2019 17:18
Необходимо использовать украинского производства и улучшать их качество, Хундаев хватило. Сколько расхитителей с укрзализницы до сих пор не неказано
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bklochok
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