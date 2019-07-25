Уряд веде переговори з американським банком про купівлю...

Додано: Сер 31 лип, 2019 21:24
bklochok написав:
Необходимо использовать украинского производства и улучшать их качество, Хундаев хватило. Сколько расхитителей с укрзализницы до сих пор не неказано
- а так "некоторые" уже имеют амеровское гражданство
- обеспечены и правнуки,...
- работают казахи, платят рядовые украинцы, процветают(зарабатывают) Воры с "соц гарантиями" в процветающей США.
- Вопрос:
- нах... им проблемы "украинцев"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.