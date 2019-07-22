Про це повідомили в Держбюро розслідувань.
Дивися повний текст Під Києвом слідчий поліції витратив на себе понад $4 тисячі речових доказів.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 17:20
Під Києвом слідчий поліції витратив на себе понад $4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Під Києвом слідчий поліції витратив на себе понад $4 тисячі речових доказів.
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