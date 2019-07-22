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Під Києвом слідчий поліції витратив на себе понад $4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 лип, 2019 17:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Держбюро розслідувань.
Дивися повний текст Під Києвом слідчий поліції витратив на себе понад $4 тисячі речових доказів
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Додано: Сер 31 лип, 2019 17:20
Этого упакуют по полной. Это вам не свиноборонпром.
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