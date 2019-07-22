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Під Києвом слідчий поліції
витратив на себе понад $4...

Під Києвом слідчий поліції витратив на себе понад $4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:20

Під Києвом слідчий поліції витратив на себе понад $4...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Держбюро розслідувань.

Дивися повний текст Під Києвом слідчий поліції витратив на себе понад $4 тисячі речових доказів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:20

Этого упакуют по полной. Это вам не свиноборонпром.
Ratatui
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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