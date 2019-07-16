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Що буде з субсидією, якщо
подарувати квартиру або...

Що буде з субсидією, якщо подарувати квартиру або...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:33

Що буде з субсидією, якщо подарувати квартиру або...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня 2018 року діє нова програма житлових субсидій.

Дивися повний текст Що буде з субсидією, якщо подарувати квартиру або передати в спадщину.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:33

Ну, подарок понятно, а с наследством перестарались. Люди поучают убитый дом в селе в наследство и остаются без субсидии с пенсией больше коммуналки.
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