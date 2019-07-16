З 1 травня 2018 року діє нова програма житлових субсидій.
Дивися повний текст Що буде з субсидією, якщо подарувати квартиру або передати в спадщину.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:33
Що буде з субсидією, якщо подарувати квартиру або...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде з субсидією, якщо подарувати квартиру або передати в спадщину.
Додано: Сер 31 лип, 2019 22:33
Ну, подарок понятно, а с наследством перестарались. Люди поучают убитый дом в селе в наследство и остаются без субсидии с пенсией больше коммуналки.
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