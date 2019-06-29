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В Україні обвалилися ціни на популярний продукт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:25
Пропонуємо до обговорення:
Напруга на ринку почала швидко падати, за останні три дні ціни на томати обвалилися на 25%, повідомляє "Інфо-Шувар".
Дивися повний текст В Україні обвалилися ціни на популярний продукт
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