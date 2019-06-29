Напруга на ринку почала швидко падати, за останні три дні ціни на томати обвалилися на 25%, повідомляє "Інфо-Шувар".
Дивися повний текст В Україні обвалилися ціни на популярний продукт.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 07:25
В Україні обвалилися ціни на популярний продукт
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Дивися повний текст В Україні обвалилися ціни на популярний продукт.
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:25
Тоже хочу в описанную Вами Украину!
Живу в Одессе, помидор как стоил 45 грн/кг, так и стоит.
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:21
Вчера мелкие мизинцы брал по 35 грн. Не то что цены обвалились, а просто упали мордой в грязь
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:26
Могли б у заголовку так і написати — "помідори", замість "популярний продукт".
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:41
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:02
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