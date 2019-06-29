|
|
В Україні обвалилися ціни на популярний продукт
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:28
тема помидоров/томатов будоражит возбужденные умы финансистов уже которую неделю. Придумали бы уже какой-то индекс "кетчупа", для развлекухи, а то новости с базаров страны вводят меня в душевный диссонанс.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2747
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 709 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:08
bklochok написав:
На ярмарке по 20 грн., арбузы по 5. В августе цены упадут, помидоры будут и по 10 грн.
Арбузы 9-90. Только их пока слабо берут - рановато.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6920
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 715 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|36
|
|
|10
|566
|
|
|3
|181
|