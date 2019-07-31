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В Україні обвалилися ціни
на популярний продукт

В Україні обвалилися ціни на популярний продукт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:28

Re: В Україні обвалилися ціни на популярний продукт

тема помидоров/томатов будоражит возбужденные умы финансистов уже которую неделю. Придумали бы уже какой-то индекс "кетчупа", для развлекухи, а то новости с базаров страны вводят меня в душевный диссонанс.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:08

  bklochok написав:На ярмарке по 20 грн., арбузы по 5. В августе цены упадут, помидоры будут и по 10 грн.

Арбузы 9-90. Только их пока слабо берут - рановато.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:46

  p_a_l написав:Вчера мелкие мизинцы брал по 35 грн. Не то что цены обвалились, а просто упали мордой в грязь


При большом желании можно, конечно, и по 100 гривен купить

Я позавчера купил по 13 грн. -- и нормально
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:48

  kostawutich написав:12-15грн в Николаеве цены на рынке


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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:08

Re: обвал

А картоха почему, как тоже популярный продукт, не дешевеет?
sal
 
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