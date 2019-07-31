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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:28
Re: В Україні обвалилися ціни на популярний продукт
тема помидоров/томатов будоражит возбужденные умы финансистов уже которую неделю. Придумали бы уже какой-то индекс "кетчупа", для развлекухи, а то новости с базаров страны вводят меня в душевный диссонанс.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:08
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:46
При большом желании можно, конечно, и по 100 гривен купить
Я позавчера купил по 13 грн. -- и нормально
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:48
Вот-вот! Ради этого сообщения стоило зарегистрироваться.
Без шуток
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:08
Re: обвал
А картоха почему, как тоже популярный продукт, не дешевеет?
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:56
потому, что про нее мало файнансе.уа пишет. Нужно, чтобы каждую неделю постили новости в стиле: "скандалы, интриги, расследования - цена на картоху упала 5%; инсайдеры говорят, Goldman Sacks отказался от покупки опциона на половину урожая"
Тема томатов не дает покоя Файнансе - к чему бы это? "Чумак" выкупил долю в Минфине? )
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