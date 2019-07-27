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Зміцнення курсу гривні
продовжиться - думка експерта

Зміцнення курсу гривні продовжиться - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:48

Зміцнення курсу гривні продовжиться - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 31 липня зміцнився до 24,9845 грн/$1 з 25,0919 грн/$1.

Дивися повний текст Зміцнення курсу гривні продовжиться - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:03

На межбанке рынке явный разворот, а загонщики тут как тут - "доллар будет тока дешеветь!". :)
buratinyo
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