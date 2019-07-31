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Зміцнення курсу гривні
продовжиться - думка експерта

Зміцнення курсу гривні продовжиться - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:48

Зміцнення курсу гривні продовжиться - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 31 липня зміцнився до 24,9845 грн/$1 з 25,0919 грн/$1.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:48

Зеня молодець. Словами Голобородька обіцяв курс по 8 грн. за долар і діями ЗеПрезидента поступово рухається до поставленої цілі.
v_shtyn
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:03

На межбанке рынке явный разворот, а загонщики тут как тут - "доллар будет тока дешеветь!". :)
buratinyo
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Всё проходит, и это пройдёт.
Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...30 секунд юмора
https://youtu.be/f_EDz0IgiEo
sergeybrw
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как всегда в пятницу увидим очередной рывок доллара
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