Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 31 липня зміцнився до 24,9845 грн/$1 з 25,0919 грн/$1.
Дивися повний текст Зміцнення курсу гривні продовжиться - думка експерта.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 08:48
Зміцнення курсу гривні продовжиться - думка експерта
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Дивися повний текст Зміцнення курсу гривні продовжиться - думка експерта.
Додано: Чет 01 сер, 2019 08:48
Зеня молодець. Словами Голобородька обіцяв курс по 8 грн. за долар і діями ЗеПрезидента поступово рухається до поставленої цілі.
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:03
На межбанке рынке явный разворот, а загонщики тут как тут - "доллар будет тока дешеветь!". :)
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:38
Всё проходит, и это пройдёт.
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