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Нафтогаз запустив програму "Доступне тепло": скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:00
Пропонуємо до обговорення:
НАК «Нафтогаз України» запустила програму «Доступне тепло» для зниження споживання газу, яка передбачає заміну газових котлів споживачів на високоефективні, з можливістю отримати до 35% компенсації вартості.
Дивися повний текст Нафтогаз запустив програму \"Доступне тепло\": скільки можна зекономити
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:00
Написано много ниочем. Похоже на попытку напомнить о себе.
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