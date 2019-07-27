RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо першу в світі залізницю,
яка стане на 100% "зеленою"

Названо першу в світі залізницю, яка стане на 100% "зеленою"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:04

Названо першу в світі залізницю, яка стане на 100% "зеленою"

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Індії збирається повністю перевести національну залізницю на відновлювану енергію.

Дивися повний текст Названо першу в світі залізницю, яка стане на 100% \"зеленою\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90089
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес-омбудсменом в Україні стане екс-мер Варшави
R2 » Сер 31 лип, 2019 16:00
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 16:00
Vagabondo
У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси 1, 2
R2 » Суб 27 лип, 2019 10:08
10 325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 10:41
shapo
Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП
R2 » Суб 27 лип, 2019 15:14
5 506
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лип, 2019 09:22
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73999)
01.08.2019 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.