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Названо першу в світі залізницю, яка стане на 100% "зеленою"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:04
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Індії збирається повністю перевести національну залізницю на відновлювану енергію.
Дивися повний текст Названо першу в світі залізницю, яка стане на 100% \"зеленою\"
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