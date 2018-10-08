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Наталія Дворська: сила
стереотипу. Як гендерна...

Наталія Дворська: сила стереотипу. Як гендерна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:24

Наталія Дворська: сила стереотипу. Як гендерна...

Пропонуємо до обговорення:
Як і раніше, нікуди не поділася різниця в доходах між чоловіками і жінками.

Дивися повний текст Наталія Дворська: сила стереотипу. Як гендерна нерівність проявляє себе в трудовій сфері.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:24

А що скажете, якщо, наприклад, на позицію вантажника шукають чоловіка? Це гендерна нерівність чи адекватний запит?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:47

С моей точки зрения - адекватный запрос. Но восприятие такого запроса у кандидатов бывает разным. В моей рабочей практике был случай, когда кандидату отказали в собеседовании на такую вакансию в розничном магазине. Женщина была так обижена, что обратилась в суд.
ndvorskaya
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:56

Как раз для работы в продажах(любых) предпочтение отдается женщинам.
alex7gk
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