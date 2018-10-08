Як і раніше, нікуди не поділася різниця в доходах між чоловіками і жінками.
Дивися повний текст Наталія Дворська: сила стереотипу. Як гендерна нерівність проявляє себе в трудовій сфері.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:24
Наталія Дворська: сила стереотипу. Як гендерна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наталія Дворська: сила стереотипу. Як гендерна нерівність проявляє себе в трудовій сфері.
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:24
А що скажете, якщо, наприклад, на позицію вантажника шукають чоловіка? Це гендерна нерівність чи адекватний запит?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:47
С моей точки зрения - адекватный запрос. Но восприятие такого запроса у кандидатов бывает разным. В моей рабочей практике был случай, когда кандидату отказали в собеседовании на такую вакансию в розничном магазине. Женщина была так обижена, что обратилась в суд.
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