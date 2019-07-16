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У США підтримали проект санкцій проти "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Сенату США з міжнародних справ схвалив законопроект, який має накласти санкції стосовно компаній і осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
Дивися повний текст У США підтримали проект санкцій проти \"Північного потоку-2\"
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:17
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