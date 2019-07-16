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У США підтримали проект санкцій
проти "Північного потоку-2"

У США підтримали проект санкцій проти "Північного потоку-2"
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:16

У США підтримали проект санкцій проти "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Сенату США з міжнародних справ схвалив законопроект, який має накласти санкції стосовно компаній і осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Дивися повний текст У США підтримали проект санкцій проти \"Північного потоку-2\".
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