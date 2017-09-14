Середня зарплата в багатьох професіях у держсекторі не нижча, ніж середня зарплата по країні.
Дивися повний текст Скільки заробляють українські держслужбовці.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:01
Скільки заробляють українські держслужбовці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють українські держслужбовці.
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:01
я так понимаю это просто оклады? но ведь у них есть еще масса премий и надбавок, которые легко добавляют 100-300% к окладной части. Не у всех конечно, но у руководителей среднего звена (даже на уровне города) точно
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:26
детективам нужно платить по результатам работы, нет показателей, то и зарплату минимальную
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:54
Голый оклад служащих- это не показатель. Как правильно выше описано, госслужащих, чтобы сделать покорными, подкармливают премиями,надбавками, выслугами, допусками... .И все это проедание бюджета финансируется из неизвестных, не заложенных источников.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:57
Re: Скільки заробляють українські держслужбовці
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