Скільки заробляють українські держслужбовці

Додано: Чет 01 сер, 2019 11:54

Голый оклад служащих- это не показатель. Как правильно выше описано, госслужащих, чтобы сделать покорными, подкармливают премиями,надбавками, выслугами, допусками... .И все это проедание бюджета финансируется из неизвестных, не заложенных источников.