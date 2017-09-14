RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють
українські держслужбовці

Скільки заробляють українські держслужбовці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:01

Скільки заробляють українські держслужбовці

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата в багатьох професіях у держсекторі не нижча, ніж середня зарплата по країні.

Дивися повний текст Скільки заробляють українські держслужбовці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90102
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:01

я так понимаю это просто оклады? но ведь у них есть еще масса премий и надбавок, которые легко добавляют 100-300% к окладной части. Не у всех конечно, но у руководителей среднего звена (даже на уровне города) точно
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:26

детективам нужно платить по результатам работы, нет показателей, то и зарплату минимальную
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:54

Голый оклад служащих- это не показатель. Как правильно выше описано, госслужащих, чтобы сделать покорными, подкармливают премиями,надбавками, выслугами, допусками... .И все это проедание бюджета финансируется из неизвестных, не заложенных источников.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 12.12.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:57

Re: Скільки заробляють українські держслужбовці

  zloy_ukr написав:И все это проедание бюджета финансируется из неизвестных, не заложенных источников.

Ага, из тумбочки
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25254
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5940 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:47

показники роботи в нась чомусь беруть не ефективні.
Наприклад: чим більше заведено справ, тим кращий показник. Або чим більше посадили корупціонерів, тим краще.
А якщо корупціонери залягли на дно і відповідно нема корупції, а показник який? поганий. получається що в такому випадку і зарплату можна зменшити, бо немає показників.
Але насправді це не так. Тому показники потрібні такі, що відображають бажаний результат, а не кількість.
Ми привикли, що чим більше тим краще. Але це не завжди так.
igor_pashko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:10

  ruslan42212 написав:я так понимаю это просто оклады? но ведь у них есть еще масса премий и надбавок, которые легко добавляют 100-300% к окладной части. Не у всех конечно, но у руководителей среднего звена (даже на уровне города) точно

Написано -средняя зарплата. Где вы оклад прочитали? Из русских?
laa1999
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:12

  zloy_ukr написав:Голый оклад служащих- это не показатель. Как правильно выше описано, госслужащих, чтобы сделать покорными, подкармливают премиями,надбавками, выслугами, допусками... .И все это проедание бюджета финансируется из неизвестных, не заложенных источников.

Русский? Про тебя знаем точно. Написано -средняя зарплата. Тем более - данные из деклараций, а там именно начислено до налогов. Правда за прошлый год. И как можно проесть то, что не заложено в бюджете? Деньги берут оттуда, если их нет в бюджетном финансировании, то это преступление, да их и просто не перечислят из казначейства. Вы - неадекват.
laa1999
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 504, 505, 506
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5054 271388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 12:04
Волгарь
Нафтогаз запустив програму "Доступне тепло": скільки...
R2 » Чет 01 сер, 2019 09:00
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 09:00
zloy_ukr
Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -... 1, 2
R2 » Вів 30 лип, 2019 09:16
11 693
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 13:43
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.