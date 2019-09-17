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Стань Экспертом Минфина

Стань Экспертом Минфина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:04

Стань Экспертом Минфина

Друзья!!!

Поспешите стать финансовым экспертом и частью нашей команды!
Мы приглашаем вас не просто помогать людям советом, а и давать им дополнительную выгоду - бонус на финансовый продукт.

Преимущества быть Экспертом Минфин:

Дополнительный доход за рекомендацию/экспертизу;
Заработок без отрыва от основного места работы;
On-line сопровождение и выплаты экспертам сотрудниками Минфин;
Возможность участия в промо мероприятиях, конференциях BankOnline и выступления в роли финансового эксперта;
Возможность дарить финансовые бонусы своим друзьям и знакомым;
Возможность обучения интернет-маркетингу, лидогенерации, инвестициям и другим финансовым продуктам;
Публикации на сайте Минфин в формате вашего экспертного мнения по финансовым продуктам.

Как это работает?

Рассказываешь об Бонусе к депозиту - Даешь свой именной промо-код - Клиент оформляет депозит и получает Бонус - Эксперт получает деньги за экспертизу!


Для участия заполните анкету для участия в программе "Эксперт Минфина"

Более детально:
https://new.minfin.com.ua/expert
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:06

Для начала - послушаем что скажет м-ль Любопытная )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:23

Зарабатывай больше! Стань экспертом Минфина!


Экспертом Минфина может быть: лидер мнений, владелец сайта или блогер, специалист в банковской и финансовой сфере, который хорошо разбирается в финансовых продуктах и может дать дельный совет своим читателям и знакомым.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:24

Чем это отличается от обычной раздачи своего промокода от минфина?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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