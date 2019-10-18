Стань Экспертом Минфина

Поспешите стать финансовым экспертом и частью нашей команды!
Мы приглашаем вас не просто помогать людям советом, а и давать им дополнительную выгоду - бонус на финансовый продукт.
Преимущества быть Экспертом Минфин:
Дополнительный доход за рекомендацию/экспертизу;
Заработок без отрыва от основного места работы;
On-line сопровождение и выплаты экспертам сотрудниками Минфин;
Возможность участия в промо мероприятиях, конференциях BankOnline и выступления в роли финансового эксперта;
Возможность дарить финансовые бонусы своим друзьям и знакомым;
Возможность обучения интернет-маркетингу, лидогенерации, инвестициям и другим финансовым продуктам;
Публикации на сайте Минфин в формате вашего экспертного мнения по финансовым продуктам.
Как это работает?
Рассказываешь об
Для участия заполните анкету для участия в программе "Эксперт Минфина"
Более детально: