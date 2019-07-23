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Tesla випускає мобільну електростанцію розміром з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla представила батарею Megapack яка призначена для організації великомасштабного сховища енергії.
Дивися повний текст Tesla випускає мобільну електростанцію розміром з контейнер (фото)
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:17
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