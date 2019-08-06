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Tesla випускає мобільну
електростанцію розміром з...

Tesla випускає мобільну електростанцію розміром з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:17

Tesla випускає мобільну електростанцію розміром з...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla представила батарею Megapack яка призначена для організації великомасштабного сховища енергії.

Дивися повний текст Tesla випускає мобільну електростанцію розміром з контейнер (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:17

Классно.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:53

Будем надеяться, что скоро и у нас будут такие контейнеры!
solnceva_kataya
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:57

Есть готовые комплекты солнечных электростанций для установки. Вот здесь можна получить помощь в оформлении документов на зеленый тариф и купить солнечные батареи https://news.finance.ua/ru/news/-/45361 ... ejner-foto
solnceva_kataya
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