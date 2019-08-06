Компанія Tesla представила батарею Megapack яка призначена для організації великомасштабного сховища енергії.
Дивися повний текст Tesla випускає мобільну електростанцію розміром з контейнер (фото).
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:17
Tesla випускає мобільну електростанцію розміром з...
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Дивися повний текст Tesla випускає мобільну електростанцію розміром з контейнер (фото).
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:57
Есть готовые комплекты солнечных электростанций для установки. Вот здесь можна получить помощь в оформлении документов на зеленый тариф и купить солнечные батареи https://news.finance.ua/ru/news/-/45361 ... ejner-foto
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