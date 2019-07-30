Голова Нацбанку Яків Смолій назвав поточне зміцнення гривні некритичним.
Дивися повний текст У Нацбанку назвали зміцнення гривні некритичним.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:43
У Нацбанку назвали зміцнення гривні некритичним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку назвали зміцнення гривні некритичним.
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:43
Короче, похоже им надо подтянуть курс для латания дыр бюджета и НБУ умышленно перегнул палку в части скупки валюты для дальнейшего роста курса и разворота рынка.
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