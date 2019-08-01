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У Нацбанку назвали зміцнення
гривні некритичним

У Нацбанку назвали зміцнення гривні некритичним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:43

У Нацбанку назвали зміцнення гривні некритичним

Пропонуємо до обговорення:
Голова Нацбанку Яків Смолій назвав поточне зміцнення гривні некритичним.

Дивися повний текст У Нацбанку назвали зміцнення гривні некритичним.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:43

Короче, похоже им надо подтянуть курс для латания дыр бюджета и НБУ умышленно перегнул палку в части скупки валюты для дальнейшего роста курса и разворота рынка.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:54

ого, какой смачный наброс от журналиста, субъективность так и прет
nvvetal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:28

Продажа овгз и отбирание 30% валюты у аграриев - единственная причина временного падения курса. В перспективе гривна будет безостановочно дешеветь ибо экспорт становится все меньше и меньше с 2013 года.
Покупайте валюту и не прогадаете.
priem_metalla86
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