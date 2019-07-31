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Міжбанк: курс
продовжить лихоманити

Міжбанк: курс продовжить лихоманити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:44

Міжбанк: курс продовжить лихоманити

Пропонуємо до обговорення:
У четвер на валютному ринку курс продовжить лихоманити. Причому з суто об'єктивних причин

Дивися повний текст Міжбанк: курс продовжить лихоманити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:44

НБУ вчера «перестарался» с выкупом доллара в резервы и «перепылесосил» на межбанке. Сегодня экспортеры будут пытаться по максимуму отыграть курс, пока нерезы не начали продавать новую валюту под аукцион. Тем более, что нерезам также выгоден разогрев курса с учетом перспектив их дальнейших продаж валюты для покупок ОВГЗ.
KULANDALE
 
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