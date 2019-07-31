У четвер на валютному ринку курс продовжить лихоманити. Причому з суто об'єктивних причин
Дивися повний текст Міжбанк: курс продовжить лихоманити.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:44
Міжбанк: курс продовжить лихоманити
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Дивися повний текст Міжбанк: курс продовжить лихоманити.
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:44
НБУ вчера «перестарался» с выкупом доллара в резервы и «перепылесосил» на межбанке. Сегодня экспортеры будут пытаться по максимуму отыграть курс, пока нерезы не начали продавать новую валюту под аукцион. Тем более, что нерезам также выгоден разогрев курса с учетом перспектив их дальнейших продаж валюты для покупок ОВГЗ.
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