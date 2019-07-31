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Курс готівкового долара

Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:09

Курс готівкового долара

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (27,033 млн і 42,728 млн гривень відповідно).

Дивися повний текст Курс готівкового долара.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:09

где это ваше экспердо с его "гривна может дорасти до 20 грн за доллар"??
maxshurko
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