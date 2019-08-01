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Пенсія в Україні: чим вигідне
електронне пенсійне...

Пенсія в Україні: чим вигідне електронне пенсійне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:59

Пенсія в Україні: чим вигідне електронне пенсійне...

Пропонуємо до обговорення:
ЕПП - це документ, який пенсіонери використовують як пенсійне посвідчення і банківську картку.

Дивися повний текст Пенсія в Україні: чим вигідне електронне пенсійне посвідчення.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:59

справку о присвоении идентификационного номера (идентификационный код).

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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:38

Если не кривить душой, то на сегодняшний день в Украине это означает:
отдать доступ к пенсионным гарантиям от Государства сразу неограниченному количеству лиц заинтересованных.

Такую "школу" уже прошли в Крыму и на Донбассе.
- но всё равно её навязывают силой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:22

  Kudrjavuy написав:Если не кривить душой, то на сегодняшний день в Украине это означает:
отдать доступ к пенсионным гарантиям от Государства сразу неограниченному количеству лиц заинтересованных.

Такую "школу" уже прошли в Крыму и на Донбассе.
- но всё равно её навязывают силой.

Да ничего это не означает. Рекламный ход ощадбанка. А то, что в электронном виде - так 21 век на дворе.
sergnemo68
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