ЕПП - це документ, який пенсіонери використовують як пенсійне посвідчення і банківську картку.
Дивися повний текст Пенсія в Україні: чим вигідне електронне пенсійне посвідчення.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:59
Пенсія в Україні: чим вигідне електронне пенсійне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсія в Україні: чим вигідне електронне пенсійне посвідчення.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:59
справку о присвоении идентификационного номера (идентификационный код).
кройте топ
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:38
Если не кривить душой, то на сегодняшний день в Украине это означает:
отдать доступ к пенсионным гарантиям от Государства сразу неограниченному количеству лиц заинтересованных.
Такую "школу" уже прошли в Крыму и на Донбассе.
- но всё равно её навязывают силой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:22
Да ничего это не означает. Рекламный ход ощадбанка. А то, что в электронном виде - так 21 век на дворе.
Додано: Суб 03 сер, 2019 00:47
Но по факту 70% пенсионеров особенно в сельской местности вообще не имеют доступа к "электронному виду". Может по вашим словам ощад не о том государстве речь ведёт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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