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Українці скоротили борги
за комуналку (інфографіка)

Українці скоротили борги за комуналку (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:11

Українці скоротили борги за комуналку (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Борги населення з оплати житлово-комунальних послуг без урахування електроенергії в червні 2019 року склали 50,1 млрд грн.

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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:11

Необходима соцпропаганда о необходимости уплаты комуналки, наказание руководства предприятий за хищения, поднять пеню на просрочку более 3 мес. до 10%. Повысить качество услуг
bklochok
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