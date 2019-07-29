Борги населення з оплати житлово-комунальних послуг без урахування електроенергії в червні 2019 року склали 50,1 млрд грн.
Дивися повний текст Українці скоротили борги за комуналку (інфографіка).
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:11
Українці скоротили борги за комуналку (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці скоротили борги за комуналку (інфографіка).
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:11
Необходима соцпропаганда о необходимости уплаты комуналки, наказание руководства предприятий за хищения, поднять пеню на просрочку более 3 мес. до 10%. Повысить качество услуг
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