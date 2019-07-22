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Зеленський закликав прискорити
ремонт і будівництво...

Зеленський закликав прискорити ремонт і будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:19

Зеленський закликав прискорити ремонт і будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський доручив прискорити ремонт і будівництво автомобільних доріг у Черкасах і Черкаській області.

Дивися повний текст Зеленський закликав прискорити ремонт і будівництво автодоріг в одній з областей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:20

Частично финансировать за счет конфискации у расхитителей бюджетных средств,
bklochok
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