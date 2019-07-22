Президент України Володимир Зеленський доручив прискорити ремонт і будівництво автомобільних доріг у Черкасах і Черкаській області.
Дивися повний текст Зеленський закликав прискорити ремонт і будівництво автодоріг в одній з областей.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:19
Зеленський закликав прискорити ремонт і будівництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський закликав прискорити ремонт і будівництво автодоріг в одній з областей.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:20
Частично финансировать за счет конфискации у расхитителей бюджетных средств,
|