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Будет ли курс продолжать
падать в августе 2019?

Будет ли курс продолжать падать в августе 2019?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:57

Будет ли курс продолжать падать в августе 2019?


В этом видео финансовый эксперт расскажет про:
00:28 - причины падения курса доллара и евро
02:35 - как долго курс будет падать
05:50 - будет ли 1 доллар по 20 грн.
05:54 - чего ожидать от курса в августе 2019
08:38 - куда инвестировать при стабильном курсе
10:42 - как проверить банкноту 100 долларов на подлинность
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:09

Re: Будет ли курс продолжать падать в августе 2019?

https://www.amarkets.biz/analytics/niko ... resheniya/
Вот в сентябрьском прогнозе какое мнение выссказал ведущий аналитик компании
fefelova
 
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