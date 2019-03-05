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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:57
Будет ли курс продолжать падать в августе 2019?
В этом видео финансовый эксперт расскажет про:
00:28 - причины падения курса доллара и евро
02:35 - как долго курс будет падать
05:50 - будет ли 1 доллар по 20 грн.
05:54 - чего ожидать от курса в августе 2019
08:38 - куда инвестировать при стабильном курсе
10:42 - как проверить банкноту 100 долларов на подлинность
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:09
Re: Будет ли курс продолжать падать в августе 2019?
Вот в сентябрьском прогнозе какое мнение выссказал ведущий аналитик компании
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