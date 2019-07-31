Дмитро Дубілет, співзасновник monobank і радник в.о. глави СБУ заявив, що корупцію в країні можна перемогти сучасними технологіями.
Дивися повний текст Дубілет розповів, як можна подолати корупцію в Україні.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 14:02
Дубілет розповів, як можна подолати корупцію в Україні
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Дивися повний текст Дубілет розповів, як можна подолати корупцію в Україні.
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:02
Лол.
Это только если провести тотальную роботизацию вместо совершенно всех госслужащих, которые вносят данные/подписывают/выдают.
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