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Дубілет розповів, як можна
подолати корупцію в Україні

Дубілет розповів, як можна подолати корупцію в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:02

Дубілет розповів, як можна подолати корупцію в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Дмитро Дубілет, співзасновник monobank і радник в.о. глави СБУ заявив, що корупцію в країні можна перемогти сучасними технологіями.

Дивися повний текст Дубілет розповів, як можна подолати корупцію в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:02

Лол.
Это только если провести тотальную роботизацию вместо совершенно всех госслужащих, которые вносят данные/подписывают/выдают.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:52

да отдайте ее наконец-то на аутсорс, по другому там каши не сваришь ..
ZORROOO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:21

начните с бени и рыжого лидора
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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