В Україні знову активізувалися телефонні шахраї, які розсилають повідомлення про нібито виграш автомобіля KIA Ceed
Дивися повний текст Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 14:30
Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля.
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:30
Бездоказательная статья на уровне слухов. Жене подруги моей сестры автомобиль вручили.
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:03
Re: Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля
Жена подруги???
Палитесь, Славик
Додано: Чет 01 сер, 2019 17:00
Этой схеме уже лет десять.
Если бы полиция хотела тему прекратить на корню - достаточно было бы просто отреагировать . Для того чтобы вычислить "рассыльщиков" через соты , а потом спеленать, достаточно часа времени. А там уже можно им хоть мошенничество, хоть организацию лотереи без лицензии лепить - да все, что угодно
Додано: Чет 01 сер, 2019 17:37
Re: Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля
Додано: Чет 01 сер, 2019 19:04
Мені вчора прийшло повідомлення з номера +380509174348 про виграш автомобіля Opel. Пропонують зв'язатися з ними за номером +380994244259 або зайти на сайт
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Чет 01 сер, 2019 19:15
зря,у меня уже жена форд выиграла,внуку рено достался,а сам неделю назад орла оформил,все через КС правда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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