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Українці стали жертвами
схеми про виграш автомобіля

Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:30

Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля

Пропонуємо до обговорення:
В Україні знову активізувалися телефонні шахраї, які розсилають повідомлення про нібито виграш автомобіля KIA Ceed

Дивися повний текст Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:30

Бездоказательная статья на уровне слухов. Жене подруги моей сестры автомобиль вручили.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:03

Re: Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля

Славик написав:Бездоказательная статья на уровне слухов. Жене подруги моей сестры автомобиль вручили.
Жена подруги???
Палитесь, Славик :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:00

Этой схеме уже лет десять.
Если бы полиция хотела тему прекратить на корню - достаточно было бы просто отреагировать . Для того чтобы вычислить "рассыльщиков" через соты , а потом спеленать, достаточно часа времени. А там уже можно им хоть мошенничество, хоть организацию лотереи без лицензии лепить - да все, что угодно
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:08

после того как люди проголосовали за сериал - нечему удивлятся
tedswing45
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:37

Re: Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля

  Faceless написав:Палитесь, Славик :mrgreen:

А я чё? Они первыми начали. Прям с названия статьи. Украинцев-жертв не назвали.
Эксперимент до конца не довели. Клевета прям получается. Да и новость новостью была когда мамонты бегали.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:04

Мені вчора прийшло повідомлення з номера +380509174348 про виграш автомобіля Opel. Пропонують зв'язатися з ними за номером +380994244259 або зайти на сайт http://terminal-sistem.com/ Так що кому потрібен авто - велкам, я не люблю Опель. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:15

  NetSerpent написав:Мені вчора прийшло повідомлення з номера +380509174348 про виграш автомобіля Opel. Пропонують зв'язатися з ними за номером +380994244259 або зайти на сайт http://terminal-sistem.com/ Так що кому потрібен авто - велкам, я не люблю Опель. )))

зря,у меня уже жена форд выиграла,внуку рено достался,а сам неделю назад орла оформил,все через КС правда http://7sim.net/ru ,но то такэ...Вот еще надо два гаража теперь...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:48

  antey1969 написав:Этой схеме уже лет десять.
Если бы полиция хотела тему прекратить на корню - достаточно было бы просто отреагировать . Для того чтобы вычислить "рассыльщиков" через соты , а потом спеленать, достаточно часа времени. А там уже можно им хоть мошенничество, хоть организацию лотереи без лицензии лепить - да все, что угодно

При чём я хочу отметить третий и основной случай:

Формирование "базы номеров клиентов" - полученной через Приват.
С обзвоном, уточнениями, корректировкой, и т.д.
Правильно переработанной, с уточнениями - чем занималась только одна структура
Оккупационные частя РФ
Для контроля над оккупированной частью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:45

Kudrjavuy
14 й год показал, что все телефоны в зоне прослушивались, был доступный ВС РФ билинг всех находящихся в зоне, и т.д.
При чём, не зависимо от оператора.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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